Agenzia ANSA

, in Spagna,di giovani travestiti da Babbo Natale hanno pagaiato in mare su una tavola da surf per solidarieta'. Il ricavato dell'originale iniziativa, infatti, sara' devoluto a un ...Nel 2009 ha fondato alle porte dila 'Zero2Infinity', di cui è ceo, che punta a portare ... Eh, ma i razzi portano in orbita anchedi tonnellate di carico utile, con i palloni si parla ... Barcellona, decine di Babbi Natale pagaiano in mare per solidarieta' - Mondo Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...MESSINA - Decine di squadre di volontari della Protezione civile regionale, provenienti da Palermo, Caltanissetta, Enna e Catania - dotate di pompe ...