Twitter files | nuova bufera sull' era pre - Musk | ' Utenti in liste nere e post oscurati' - Magazine

Uno scoop del NYT svela un sistema strutturato, con dipendenti incaricati di costruire blacklist e di impedire ai 'cinguetii' sfavorevoli di diventare di ...Dall'indagine della procura di Bruxelles sulle tangenti per favorire l'assegnazione dei mondiali al Qatar, al secondo capitolo dell'inchiesta sui, passando per la circolare del ministero della salute sui vaccini anti - covid19 per i neonati. Segui il TG flash di #Byoblu24. L'articolo TG FLASH BYOBLU24 - 10 DICEMBRE 2022 - EDIZIONE ...Nuova puntata dei Twitter files, con i quali il patron della piattaforma, Elon Musk, sta svelando i meccanismi della censura da parte di Big Tech e la collusione con la politica e le agenzie federali ...Per rammentarvi cosa sono i Twitter Files evidenziamo nuovamente la mossa di Elon Musk nel donare ai suoi milioni di utenti del noto social, dei documenti riservati riguardanti la vecchia gestione ...