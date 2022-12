Scherma | Coppa del Mondo 2022 | Criscio oro nella sciabola ad Orleans

Leggi su sportface

(Di sabato 10 dicembre 2022) Arrivano ottime notizie per laazzurra dagiornata decisiva del Grand Prix Fie, sono infatti arrivati tre splendidi podi nelle gare individuali. Martinasi è laureata campionessa, sconfiggendo nell’ordine la francese Mouroux 15-10, l’ucraina Kharlan 15-8, la spagnola Martin Portugues 15-13 e l’americana Magda Skarbonkiewicz 15-14. In semifinale ha quindi liquidato la connazionale Chiara Mormile, mentre nell’atto conclusivo ha battuto in rimonta la francese Manon Apithy Brunet. Medaglia di bronzo invece per Mormile, sconfitta solo in semifinale dalla compagna di squadra, dopo aver battuto nel suo percorso anche la numero uno del ranking Anna Bashta. Out ai trentaduesimi invece Rebecca Gargano e Claudia Rotili. Nel maschile, invece, a salire sul podio è stato Luca ...