Saman Abbas | l’autopsia rivela una morte atroce | parla l’avvocato di parte civile

(Di sabato 10 dicembre 2022), dalsono arrivate le prime risposte. Al centro delle analisi c’è il corpo ritrovato nel capannone non lontano dalla casa della famiglia della 18enne pakistana. Sulla questione è intervenutoBarbara Iannuccelli che rappresenta l’associazione Penelope comeal processo. Se le indiscrezioni fossero confermate, si tratterebbe di unaper la ragazza.unaSono arrivati i risultati delsul resti del corpo, trovato qualche settimana fa in un capannone di Novellara. Gli inquirenti ritengono che quei resti apngano ...

L'autopsia sul corpo di, ritrovato il 18 novembre nel casolare di Novellara, non è riuscita a definire con certezza le cause della morte, che dovranno essere approfondite. Nei prossimi giorni saranno svolti al ...Testo..., tratto da... www.ilmattino.it !sarebbe stata uccisa con modalità "feroci": i primi esiti dell'autopsia avrebbe rivelato un taglio alla gola di circa quindici centimetri, seppure questo elemento non sia stato ancora ...Saman Abbas, l'autopsia con i primi risultati inizia a fare un pochino di luce e dare qualche risposata sul corpo ritrovato.Manca ancora la conferma del Dna, ma secondo le autorità italiane non ci sono più dubbi che il corpo appartenga a Saman. «Ciondolo portafortuna ... Il padre Shabbar Abbas è stato arrestato il 15 ...