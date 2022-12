Roma | terribile scontro tra due scooter | 20enne in coma I familiari | ‘Aiutateci a capire cosa è successo a Filippo’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 dicembre 2022) Unincidente. Unotra due, avvenuto a, in via Leone IV, mercoledì 23 novembre, in zona Prati. L’urto ha coinvolto due, che stavano percorrendo la strada in direzioni opposte. Il primo, uno Yamaha Xenter 150, viaggiava in direzione di Piazza Risorgimento, l’altro, una Honda SH 150, che procedeva in direzione Via della Giuliana. A bordo dello Xenter si trovava Filippo, un ragazzo di 20 anni, rimasto gravemente ferito a seguito dell’incidente. Sul posto arrivano i soccorsi, portano il giovane in ospedale in codice rosso. Filippo è gravissimo, è in. Adesso, a distanza di 17 giorni, ancora non si è risvegliato. E isono disperati. Vorrebbero. ...