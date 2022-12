Roma | due fattori per il colpo Depay | vi sveliamo tutti i dettagli

...l'obiettivo è entroanni partire con i lavori" Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in visita alla fermata in costruzione della Metro C di Fori Imperiali a...'Se si sceglierà la via di aggiornare il vecchio progetto, l'obiettivo è entroanni partire con i lavori'. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo ...Imperiali a, ...E' scoppiato tutto con lui. Era pronto a candidarsi per la terza volta alla regione Sicilia, ma Grillo lo fermò (e con lui anche i big). Oggi Giancarlo Cancelleri è pronto a candidarsi a sindaco del c ...ROMA (CRONACA) – gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso ai danni di due coetanei. ilmamilio.it - nota stampa del Comando dei Carabinieri I Carabinieri della Stazione Rom ...