Rally del Veneto 2022 | navigatrice muore in incidente

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un morto neldel. Barbara Incerti,di 53 anni, è deceduta oggi nell’che ha coinvolto l’auto guidata dal pilota Nicola Cassinadri, ricoverato in codice rosso. “Sulla seconda prova speciale l’equipaggio n. 38, formato da Nicola Cassinadri e Barbara Incerti, è uscito di strada capottandosi. Nonostante il pronto intervento delle ambulanze con medico rianimatore a bordo, e dei mezzi di soccorso, per lanon c’è stato niente da fare. La direzione di gara, unitamente all’organizzatore, hanno sospeso la competizione e convocato la conferenza stampa. I concorrenti sono stati rimandati al parco assistenza lungo il percorso alternativo previsto. Durante la conferenza stampa il rappresentante del comitato organizzatore, di concerto ...

Tragedia alVeneto, in corso nel veronese. Durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche, una Peugeot 205 è uscita di strada a Badia Calavena (Verona) e la navigatrice, Barbara ...Drammatico incidente alVeneto, in corso nel Veronese. Un morto e un ferito, secondo quanto riferito da Tg Verona . Intorno alle ore 11 una delle auto in gara si è ribaltata su una curvapercorso, all'altezza ...Incidente e tragedia al Rally del Veneto in corso nel veronese. Un'auto, una Peugeot 205, è uscita di strada a Badia Calavena (Verona) durante la seconda prova della ...Tragedia al Rally del Veneto, in corso nel veronese. Durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche, una Peugeot 205 è uscita di strada a Badia Calavena (Verona) e ...