Qatar 2022 | le semifinali del Mondiale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ore 22,02 - Le due sfide che determineranno le finaliste del. In campo martedì 13 e mercoledì 14 dicembre Si è completato il tabellone delledel. Si parte martedì 13 dicembre alle ore 20 con Argentina-Croazia mentre mercoledì 14 dicembre scenderanno in campo Francia-Marocco. La finale è programmata per domenica 18 dicembre alle ore 16 (italiane).

La Francia prosegue il suo cammino ai Mondiali in Qatar e si avvicina ulteriormente all'atto finale del 18 dicembre. All'Al Bayt Stadium la squadra di Deschamps si impone con il risultato di 2 - 1 sull'Inghilterra e strappa il pass per le semifinali. La Francia batte 2 - 1 l'Inghilterra nell'ultimo quarto di finale e mercoledì prossimo sfiderà il Marocco, la prima nazionale africana ad arrivare in semifinale nella storia dei Mondiali. La gara si sblocca al 17', quando Tchouameni sorprende Pickford. Il dado è tratto. Adesso c'è il quadro definitivo di quello che sarà il penultimo atto della ventiduesima edizione del campionato mondiale di calcio, Qatar 2022. Croazia-Argentina e Marocco-Francia. Dopo la vittoria sul Portogallo in Qatar i tifosi del Marocco scendono in piazza per festeggiare una storica prima semifinale ai Mondiali.