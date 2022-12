Qatar 2022 | gioia argentina e delusione olandese | tifosi a confronto

Una serata non all'insegna del fair play Argentina players celebrate past Netherlands players after they won the penalty shoot - out during theWorld Cup quarter - final football match ...Il giornalista statunitense Grant Wahl, 48 anni, è morto ina causa di un attacco cardiaco durante la partita Olanda - Argentina, in occasione dei Mondiali di calcio Fifa. Gli organizzatori del mondiale hanno riferito oggi che il giornalista dell'...Lasciatelo in pace, non merita questo» Il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale contro il Marocco, al Mondiale in Qatar ...Tangenti dal Qatar al Parlamento europeo per parlare bene dell’emirato: è questa l’ipotesi su cui sta indagando la polizia belga. Ecco cosa sappiamo finora dell’indagine che sta sconvolgendo il ...