Ponte San Pietro | frontale in galleria | 3 persone coinvolte

(Di sabato 10 dicembre 2022)San. Gravi danni ai mezzi ma per fortuna solo feriti lievi. È il bilancio dell’incidente avvenuto sabato mattina intorno alle 9:30 inSant’Alessio aSan. Due auto si sono scontrate frontalmente. Tre in totale le, portato in ospedale per accertamenti ma in condizioni non gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine e i Volontari di Madone, che dopo aver messo in sicurezza i mezzi e affidato i feriti alle cure mediche hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto anche Polizia Stradale, Automedica e Ambulanza.

BergamoNews.it

