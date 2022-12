Mazzette dal Qatar al Parlamento Ue | arrestati la vicepresidente e 4 italiani

(Di sabato 10 dicembre 2022) Terremoto in Europa. L'eurodeputata socialista greca Eva Kaili, uno dei 14 vicepresidenti deleuropeo, è stata arrestata per una sospetta corruzione con soldi arrivati dal, nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura federale belga sul presunto scandalo riguardante l'assegnazione dei Mondiali al, per l'appunto. Prima di lei erano stati fermati quattro, tra cui l'ex eurodeputato di Articolo 1 (eletto con il Pd), Antonio Panzeri, e il segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati, Luca Visentini, già segretario generale dei sindacati europei. Inoltre, nella lista dei fermati anche un assistente parlamentare che lavorava al servizio di Panzeri (ora nell'ufficio di un altro eurodeputato italiano di S&d) nonché compagno di Kaili. La quarta persona fermata ...

