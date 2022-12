LIVE Sci alpino | Gigante Val d’Isere 2022 in DIRETTA | il re di Coppa Odermatt al via con il 2 De Aliprandini parte con il 14

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA LADELFEMMINILE DI SCIDALLE 10.30 E DALLE 13.30 9.31: Non particolarmente preciso Braathen, un po’ brusco in curva, tempo di 1’03?43 per lui. Orasubito banco di prova importante 9.30: Il primo a prendere il via sarà il norvegese Braathen 9.28: La prima manche sarà tracciata dallo svizzero Helmut Krug, la seconda dall’austriaco Michael Pircher 9.26: Sta nevicando a Val, non in modo intenso, c’è -1° innza 9.24: Questa la lista dinza della prima manche: 1 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic 2 512269Marco 1997 SUI Stoeckli 3 54063 FELLER Manuel 1992 AUT ...