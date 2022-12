Isabel Bengochea | chi è l’ex moglie di Ezio Greggio | “Non c’era più l’amore”

(Di sabato 10 dicembre 2022)è stato sposato con la spagnola: dal matrimonio sono anche nati due figli maschi, Giacomo e Gabriele. Il matrimonio conè purtroppo finito dopo vent’anni., chi èdiÈ durato oltre 20 anni il matrimonio tra. Poi, come spesso accade, nonostante i due figli avuti insiemeper la misteriosa basca è finito. E il conduttore, come noto, ha saputo presto consolarsi con Simona Gobbi. Quest’ultima, ex studentessa di Lettere, aveva solo 22 anni quando scoccòcon ...

Tag24

Giacomo e Gabriele sono nati alla relazione ventennale di Greggio con la moglie. Il primo, riservatissimo, lavora nella finanza. Il secondo ha seguito le orme del padre nel mondo ...Scopriamo cosa c'è da sapere in merito a, ex moglie del conduttore di Striscia la Notizia Ezio Greggio. Vediamo cosa c'è da scoprire riguardo alla spagnola, conosciuta al grande pubblico italiano per avere ... Ezio Greggio età, moglie, fidanzata, vita privata, biografia Ezio Greggio ha 68 anni. Ezio Greggio è stato sposato per oltre 20 anni con la spagnola Isabel Bengochea, dalla quale ha avuto i due figli, Giacomo e Gabriele. Dal 2009 al 2018 è stato legato a Simona ...