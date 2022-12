India | è morto il bambino di 8 anni caduto in un pozzo artesiano Inutili i soccorsi

Come scrive The Times of, citando Gulf Today , l'incidente è avvenuto nell'ambito dei lavori di restaurazione che stavano interessando l'edificio. Non risultano esserci feriti Le cause precise ......tre società di comodo in, Stati Uniti e Singapore rinominando i suoi prodotti e canalizzandoli attraverso più porti. La Union Carbide non subì mai alcun processo. Dominique Lapierre (...È morto Tanmay Sahu, il bambino di 8 anni che era caduto in un pozzo in India tre giorni fa. Il piccolo è stato raggiunto sabato mattina dai soccorritori ma non ce l’ha fatta. La notizia che purtroppo ...Purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto Tanmay Sahu, il bimbo di otto anni incastrato da martedì sera a circa 30 metri di profondità un pozzo artesiano nello ...