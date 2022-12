Due marocchini fermati per droga | minacciano la polizia con un machete | arrestati

leggo.it

La Polizia di Stato di Milano, nell'ambito dei servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ieri ha arrestato a Settala (MI) cittadini di 19 e 22 anni per la detenzione ai fini di spaccio di oltre mezzo etto di cocaina, eroina e hashish. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate, i poliziotti sono stati notati dai due ventenni, entrambi marocchini, che si sono avvicinati con un machete in mano il 22enne e con un pugnale di grosse dimensioni il 19enne.