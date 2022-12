CdS – Timber | il talento che non ha paura di Messi è pronto per una big

Leggi su justcalcio

(Di sabato 10 dicembre 2022) 2022-12-09 17:23:59 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: “è un grande giocatore ma non c’è solo lui”. Jurrien, difensore olandese, ha presentato così la sfida di stasera contro l’Argentina. Il classe 2001 è uno dei talenti in vetrina, che anche davanti ai microfoni dimostra tutta la sua personalità. Una qualità, questa, molto apprezzata dagli osservatori a caccia di un centrale giovane e affidabile. La scorsa estate l’Ajax ha rifiutato offerte importanti, sui 25 milioni di euro, firmate dal Manchester United e dal Bayern. In particolare i Red Devils hanno spinto molto per strappare il giocatore ai Lancieri, ma alla fine è mancato l’accordo economico.in Inghilterra ritroverebbe uno dei suoi più grandi estimatori, ovvero il tecnico Ten ...