Calcio femminile | Serie A | successi esterni di Inter | Milan e Fiorentina nel 12° turno

(Di sabato 10 dicembre 2022) E’ calato il sipario sui primi tre incontri del 12°del campionato didiA 2022-2023. Match che hanno dato una definizione ancor più chiara alla classifica generale, in attesa del big match di domani tra Roma e Juventus. Tree si può dire che i pronostici siano stati rispettati. Alle 12.30 l’di Rita Guarino ha messo in un cassetto la delusione del ko contro la Juve dell’ultima uscita di campionato e si è imposta sul campo del Pomigliano per 2-1. Una doppietta di Tabita Chawinga ha regalato i tre punti alla Beneamata, rendendo vana la realizzazione in pieno recupero (90+4?) di Ana Lucia Martinez Maldonado. Hanno risposto presente anchenelle partite delle 14.30. Le ...

