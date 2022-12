Bergamo | 70enne ubriaca tampona le auto in sosta lungo viale Delle Mura

(Di sabato 10 dicembre 2022). Aveva un tasso alcolemico pari a 1.95 grammi per litro e forse per questo non si è accortaferme inal semaforo la donna di 70 anni che nella serata di venerdì 9 dicembre ha provocato unmento a catena, in Città Alta. Quattro persone a bordovetture sono rimaste coinvolte, anche se nessuna ha riportato lesioni gravi e ha dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario arrivato con un’ambulanza. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale, che dopo il test alcolemico e il relativo risultato, ha denunciato e ritirato la patene allaper guida in stato di ebbrezza.

Prima Bergamo

... a morire per le strade della Capitale in quel caso fu un clochard italianooriginario di. Il 12 marzo, alle prese con la morsa del freddo, fu la volta di un altro uomo, un 40enne, ...Se n'è andato così, oggi attorno a mezzogiorno, undi Valcanale, frazione di Ardesio. Il ... In volo si è alzato l'elicottero da, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno ... Valcanale, 70enne muore schiacciato dal noce che stava tagliando in giardino Stava tagliando un albero di noce in un bosco di proprietà di un’amica, in via della Stalla a Valcanale frazione di Ardesio, quando è rimasto schiacciato in un tragico incidente. È morto così, sul col ...