USB-C obbligatorio entro fine 2024 | adesso c’è la data precisa

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’USB-Cladel: è arrivata la pubblicazione della direttiva Common Charger in Gazzetta Ufficiale in base alla quale l’UE sancisce laper l’effettività della nuova norma. In pratica, ogni device elettronico (smartphone, tablet, cuffie, auricolari, fotocamere, console di gioco portali, e-reader, mouse, tastiere, navigatori satellitari, smartwatch, etc.) dovrà essere venduto con USB-Cdal 28 dicembre. The Directive (EU) 2022/2380 related to the #CommonCharger for mobile devices is published in the #OfficialJournalIt will enter into force on 27/12/2022https://t.co/BeZS5J2tYc#ThisIsTheEU #Sustainability #IMCO #SingleMarket pic.twitter.com/3IuTarhkVs— EUR-Lex (@EURLex) December 8, 2022 Nel caso in cui la ricarica ...