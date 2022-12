Tra la Croazia e il Brasile spunta il Real La sentenza a sorpresa in diretta

Leggi su serieanews

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Scottante e inaspettata caduta delcontro laai quarti di finale del Mondiale in Qatar. La prodezza di Neymar non basta, Petkovic trova il pareggio in extremis contro i carioca ed alla lotteria dei rigore i sudamericani hanno la peggio. Non mancano a caldo, finito il match, alcune interessanti considerazioni ina Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.