Spalletti cerca un Napoli alternativo Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lucianoal lavoro in Turchia perre alternative alche fin qui ha dominato in campionato (e in realtà anche in Champions). Come scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano: Dalla prima settimana di Antalya e dall’amichevole che ha rappresentato il debutto tecnico in Turchia, altro è emerso:non ha oziato, non gli appartiene, né se n’è stato a guardare la classifica, dondolandosi. Ha preso la squadra, se l’è stampata in testa e conoscendo a memoria ciò che era riuscito a strapparle in tre mesi, ha provveduto a definire una strategia esatta e contraria alle risposte che scorgerà nel semestre futuro.re unsa di missione strumentale all’Idea, funzionale al sogno, è la sfida a se stesso e anche alla ...