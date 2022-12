Regole e democrazia | Barbano stana l’Antimafia con l’Inganno

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Un collega bravo e coraggioso come Alessandroha scritto un libro (. Antimafia. Usi e soprusi dei professionisti del bene, Marsilio Editore) per raccontare le storture, le ingiustizie, le vere e proprie assurdità che accompagnano la gestione di quel particolare ramo della giustizia affidato all’apparato delche gode, per la specificità del suo campo d’azione, di potenti mezzi d’indagine adoperati troppe volte con disinvoltura.Il risultato può apprezzarsi nei numerosi (numerosissimi) errori giudiziari di cui si viene difficilmente e distrattamente a conoscenza per l’abitudine di relegarli in striminziti trafiletti di giornale a fronte dell’ampio spazio riservato ai temi dell’accusa quando l’inchiesta prende origine secondo lo schema collaudato del mostro sbattuto in prima pagina senza alcuna possibilità di ...