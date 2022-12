Qatar 2022 | Olanda fuori dal Mondiale | l’Argentina soffre fino ai rigori e vola in semifinale

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Arrivaaila sofferenza delche può finalmente esultare per il passaggio alle semifinali dei Mondiali in, con l’che può dire addio al torneo. È Lautaro Martinez a regalare la gioia dell’Albiceleste, firmando il 6-5 all’ultimo tiro dal dischetto a disposizione. Ad aprire le marcature era stato Molina, ex Udinese, spedito in porta da un’intuizione di Messi nel primo tempo, poi il raddoppio nella ripresa della Pulce dal dischetto che spiazza Noppert. Persembrava fatta, finché Weghorst non ha riaperto la partita all’83’, poi in pieno recupero al 101? su azione partita da una punizione dal limite, la palla finisce ancora a Weghorst che trova il pareggio. Non sono bastate le provocazioni del ct olandese van Gaal che aveva provato a motivare i ...