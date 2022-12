Qatar 2022 | Messi | “Tanta gioia e tanto sollievo | arbitro non all’altezza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – “”. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce il quotidiano argentino ‘Clarin’, è Lioneldopo la vittoria dell’Argentina contro la Olanda ai Mondiali in. “L’Argentina – sottolinea il capitano argentino – dimostra partita per partita che vuole essere protagonista, che capisce i momenti della partita che quando deve giocare, gioca; quando deve correre, corre”. “Ho provato molta rabbia, non doveva finire così. Non voglio parlare dell’perché poi vieni sanzionato, non puoi dire quello che pensi perché ti sanzionano. La Fifa non può mettere unche non èdel compito”, sottolinea. Per quanto riguarda la Croazia, la squadra che ha battuto il ...