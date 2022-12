PAYPAL | COME DIFENDERTI DALLE TRUFFE

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sul sito divi sono utili indicazioni per difendersi. Vi riportiamo i contenuti più importanti.identificare le e-mail fraudolente Controlla l’indirizzo del mittente Diffida degli indirizzi insoliti. In Italia, un indirizzovalido termina sempre con il dominio.it. Non avere fretta Molte e-mail false ti avvertono che il tuo conto sarà in pericolo se non esegui immediatamente un dato aggiornamento critico. Non è vero. Controlla prima il tuo contoSe un’e-mail sospetta ti comunica che hai ricevuto del denaro, accedi al tuo contoper verificare che l’accredito sia realmente avvenuto. Diffida dei saluti impersonali Le e-mail che iniziano con un saluto generico“Gentile ...

>>> Il negozio di Natale Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 0%;pure, consolida i livelli ... Sul podio dei titoli del Nasdaq , Moderna +3,15%,+3,03%, Regeneron Pharmaceuticals +2,25% ...Non è andatasi sperava. La Securfox 'inciampa' a Padova e deve rimandare - rischiando qualcosa - la ... OPPURE se preferisci non usarema un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi ...Su eBay in questo momento hai la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy Watch4 a soli 148€: scopri come aggiudicartelo a questo prezzo.Lo shopping di Natale online è un’occasione ghiotta di offerte per i compratori, ma anche per i cybercriminali: ecco come evitare le truffe.