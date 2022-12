Omicidio di Yara Gambirasio | respinte ancora una volta le richieste degli avvocati di Bossetti

Leggi su tvzap

(Di venerdì 9 dicembre 2022)di, le ultime notizie riguardano leche i legali di Massimo, il muratore di Mapello condannato all’ergastolo per l’assassinio della ragazza, hanno fatto alla corte di d’assise. Glidel 52enne, Claudio Salvagni e Paolo Camporini, volevano riaprire il caso puntando tutto sulle prove a carico del loro protetto. I due legali hanno richiesto di avere accesso a tali prove, da sempre ritenute inaffidabili, per dimostrare che queste non possono provare la colpevolezza di. Secondo alcuni esperti che hanno analizzato i tessuti trovati sul corpo della vittima, sembra che ci siano alcuni aspetti delle indagini che non quadrano, se n’è discusso a Le Iene durante l’ultima puntata di martedì 6 dicembre ...