NFL 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ie ledella stagione NFL. A sette mesi di distanza dal Super Bowl LVI, che ha visto trionfare i Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals, torna l’imperdibile spettacolo con il football a stelle e strisce. Diciotto settimane di regular season una più combattuta dell’altra, ma alla fine si deciderà tutto nei playoffs. Perché solo in due arriveranno a contendersi il Super Bowl LVII, in scena il 12 febbraioallo State Farm Stadium di Glendale. TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE LENFLAMERICAN FOOTBALL CONFERENCE -AFC EASTBuffalo Bills 9-3-0 Miami Dolphins 8-4-0 New York Jets 7-5-0 New England Patriots 6-6-0 -AFC NORTHBaltimore Ravens 8-4-0 Cincinnati Bengals 8-4-0Cleveland ...

Il riscatto di Baker Mayfield e la debacle dei Las Vegas Raiders. Il Thursday Night che apre la 14ª giornatada Los Angeles ci regala una trama hollywoodiana succosa e imprevedibile. Finisce 17 - 16 in volata e in rimonta, per i Rams quando davvero non lo immaginava più nessuno. Un sussulto d'orgoglio ... Le pagelle di week 13 NFL 2022 Con la nostra TOP 10 ripercorriamo insieme dunque il meglio ed il peggio visto in questo weekend in cui sorprese non sono di certo mancante.Delle dodici partite che si giocheranno fra domenica sera e martedì mattina, ben sette vedranno scendere in campo coinquiline divisionali: può bastare questa misera frase per vendervi ...