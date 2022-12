Milan | Vieri | “Scelsi i rossoneri per giocare i Mondiali”

1 Intervenuto sulla BoboTv,racconta un interessante retroscena: 'Vi dico una cosa che non sa nessuno. Quando vado al, io vado via dall'Inter per giocare in vista del Mondiale. Per questo ho scelto il. Dopo 6 ...Commenta per primo Intervenuto alla Bobo TV, l'ex calciatore, Christian, ha svelato un retroscena di mercato che lo ha visto protagonista nel corso del trasferimento dall'Inter al. ' Vi dico una cosa che non sa nessuno. Quando vado al, io vado via dall'...Un esclusivo aneddoto raccontato da Bobo Vieri. Lo ha fatto in diretta su Twitch, sul suo passaggio dall’Inter al Milan ...“Un gruppo unito, una squadra attenta e che lavora. Un pubblico meraviglioso, un unico cammino che stiamo percorrendo insieme. Sempre a testa alta, lottando come leoni e carichi di emozioni torniamo a ...