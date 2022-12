LIVE Pattinaggio di figura | Grand Prix Torino 2022 in DIRETTA | tra poco Guignard-Fabbri

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) 20:23 Il secondo gruppo comincia con la coppia-rivelazione: stiamo parlando dei canadesi Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Soerensen, secondi alde France e vincitori a sorpresa in quel di Sapporo. Per loro Rumba e Samba di Gloria Estefan. 20:17 I decibel si alzano al Pala Vela! Siamo arrivati al momento del secondo warm up! Sul ghiaccio Fournier Beaudry-Soerensen, i nostrie Gilles-Poirier 20:15 Alzano l'asticella Chock-Bates! Per loro 85.49 (48.53, 36.95). Un chiaro avvertimento agli avversari. 20:14 Si sono fatti trovare pronti Chock-Bates, migliorati in modo vistoso rispetto alle ...