Karate | alla Venice Cup le Fiamme Gialle sul podio | Sofia Ferrarini è argento

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Jesolo – Cala il sipario sulla seconda ed ultima giornata dellaCup di Jesolo, dove sono saliti sui tatami oltre 400 atleti U21 e Senior sfidandosi nel kumite maschile e femminile. Una giornata straordinaria per gli atleti italiani che hanno portato a casa ben 19imponendosi ancora una volta in un torneo di livello internazionale. 4 ori sono arrivati con i ragazzi U21: Anita Pazzaglia del Fitness per Terni nei 55 kg, Aurora Graziosi delleOro nei 61 kg, Patrizio Rovelli dell’OlimpiaBergamo negli 84 kg e Matteo Avanzini del Wa Yu Kai Fam Muggio nei +84 kg. Mentre gli altri 3 sono stati conquistati dai senior Veronica Brunori delleAzzurre nei 55 kg, Danilo Greco dell’Esercito nei 60 kg e Gianluca De Vivo dei Carabinieri nei 67 kg. Argenti, poi, per Andrea Bisaccia (60 kg) e ...