Juve | gli agenti e il caso delle fatture per operazioni inesistenti E Agnelli disse | “Davide Lippi? Di Chiellini non ha mai fatto un c…o”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Mandati fittizi, contabilità in nero”. Il settimo capitolo della richiesta, con cui la procura di Torino proponeva una serie di misure cautelari (respinte dal gip) per i dirigenti e lo stesso ex presidente dellantus, Andrea, è dedicato ai rapporti, in alcuni casi considerati opachi, della società bianconera e glidei giocatori. Gli investigatori della Guardia di Finanza, in unaultime informative depositate agli atti (27 maggio 2022), rilevavano l’esistenza di debiti che la società aveva nei confronti di alcuniper le mediazioni professionali che spesso erano “foriere di plusvalenze contestate”. Secondo gli inquirenti era una “prassi di ricorrere a contratti di mandato fittizi, predisposti ex post in relazione ad altredi rinnovo/ ...