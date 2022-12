Gf Vip 7 | è caos nella notte tra Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro | “Sei pesante anche quando stai zitta!”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tutti contro Anto! Serata turbolenta per l’influencer campana. Dopo la lite con Oriana Marzoli,Attilio Romita eDalsi sono scagliati contro la Vippona dopo alcune sue affermazioni. Come riportato da Biccy.it, Antoavrebbe chiesto al pubblico di eliminare l’ex tronista per prendersi… il suo armadio! Pubblico votate Charlie come preferito vi prego, fuori. Dobbiamo sperare che esca, fuori lui così prendiamo il suo armadio e prendiamo le sue due ante. No io sono seria, non scherzo. Se non esce lo nomino così ho le sue due ante in più. Perché lui deve avere più ante di tutti?non ci ha visto più e ha iniziato a cantargliele sonoramente: Io ti ...