Eventi a Napoli nel weekend dal 9 all’11 dicembre | aperture serali a Palazzo Reale

... accompagnati dalle archeologhe del MuVet, i capolavori statuari in bronzo e in marmo concessi in prestito dal Museo archeologico nazionale die le due statue in gesso di Antonio Canova ...Tribunalesez. I, 27/06/2018, n.5087 Reato di minaccia: configurabilità Ai fini della ... non presente, abbia comunque prodotto in quest'ultimo, alla luce deglisuccessivi e delle misure ...Sabato 10 dicembre, alle 16, primo appuntamento fra quelli del ricco calendario "natalizio" offerto dal Museo civico archeologico ...Domenica 11 dicembre apre al pubblico l'esposizione fotografica NATALE. Atmosfere, colori e contrasti, ospitata dal bistrot Salumeria UPNEA.