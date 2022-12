Borussia Dortmund | Bellingham in uscita | pronta la comunicazione al club

Jude Bellingham, grande protagonista con l'Inghilterra al Mondiale 2022 in Qatar, vuole essere ceduto dalSecondo quanto riportato da Sport Bild, Jude Bellingham è pronto a chiudere la cessione al. Il centrocampista inglese classe 2003 sta impressionando tutti al ...Le prime sirene di mercato per il texano sono giunte dalla Bundesliga e, in particolare, dalanche se, i suoi agenti, continuano a rilevare interessi importanti anche dalla Premier ...Questo l'elenco dei convocati viola diramato da mister Vincenzo Italiano a in vista del triangolare di domani in Romania, contro Rapid Bucarest e Borussia Dortmund.Ai nerazzurri costò 7 milioni, ai bianconeri fruttò una plusvalenza di 6,6: secondo i pm ci fu una "pattuizione non messa a bilancio", dopo l'operazione Kulusevski ...