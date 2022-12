Bonus genitori separati | come fare richiesta | a chi spetta

(Di venerdì 9 dicembre 2022) È ora possibiledel, previsto dal Decreto Sostegni e e confermato dalla Legge delega fiscale, volta ad aiutare chi ha figli e si trova in difficoltà nel versare l’assegno di mantenimento. Il provvedimento si affianca alle altre misure che sono state introdotte dal governo uscente per dare un sostegno concreto a chi ha problemi economici, tra cui spicca l’assegno unico figli. L’incentivo ha valore massimo pari a 800 euro mensili ed è pensato per chi ha basso reddito ed è pensato per garantire la continuità dell’assegno di mantenimento che sia stato ridotto o non versato dall’altro genitore a causa dell’emergenza Covid, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (periodo dello stato di emergenza, ndr). NewsServizi e ...

