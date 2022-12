Attilio Romita e Sarah Altobello | scatta il primo bacio nella notte

Il flirt trae Sarah Altobello fa passi da gigante. Nelle ultime ore è scattato il bacio e la reazione della compagna dell'ex mezzo busto del Tg non si è fatta attendere. E' nata una nuova coppia al ...Gf Vip sempre più ricco di colpi di scena. Quest'edizione, giorno dopo giorno vede evolversi in maniera radicale le dinamiche tra i concorrenti. Nell'occhio del ciclone ci sono orae Sarah Altobello. Quest'ultima infatti ha baciato il giornalista prima di andare a dormire e il video sta facendo il giro del web. Dall'altra parte della barricata, la compagna di ...Continuano a punzecchiarsi e si mostrano vicini e complici. Nella notte scatta il bacio tra Attilio Romita e Sarah Altobello Primo bacio tra Attilio Romita e Sarah Altobello L’affetto tra Attilio ...Edoardo spiega a Tavassi e Micol che Antonella combatte le ingiustizie senza riuscire ad argomentare in maniera pertinente ...