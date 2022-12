Ascolti TV | Giovedì 8 Dicembre 2022 Incastrati 19 6% batte Diversi come Due Gocce D’acqua 15 5% D’Amico sempre flop 2 9% ma Bar Stella regge 5 3% Fiorello 12 7% | al mattino distanza record tra TG1 16 6% e TG5 26 3%

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 9 dicembre 2022)Nella serata di ieri,, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca BeneDueha interessato 2.743.000 spettatori pari al 15.5%. Su Canale 5 il secondo e ultimo appuntamento conha raccolto davanti al video 3.506.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Rai2 Che C’è di Nuovo ha interessato 482.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Italia 1 Point Breal ha intrattenuto 673.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Brian Banks – La Partita della Vita ha raccolto davanti al video 851.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 The Terminal totalizza un a.m. di 590.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 937.000 spettatori con uno share ...