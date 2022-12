Al Bioparco di Roma l’albero in materiali di scarto

Dire

Festività natalizie all'insegna dell'ambiente aldi, dove da oggi è possibile ammirare un albero di Natale speciale, una installazione realizzata esclusivamente con materiali di scarto, per lo più plastica. Inaugurato dall'assessora all'ambiente.

Al Bioparco di Roma un albero del riciclo composto da 2.500 bottiglie di plastica. L'albero di Natale 2022 del Bioparco di Roma, alto 7 metri è stato realizzato con 2.500 bottiglie di plastica recuperate dalla strada, dalle attività commerciali e dalle case private. Gli addobbi riproducono le specie maggiormente colpite dall'impatto della plastica nell'ambiente, come pinguini, otarie e testuggini.