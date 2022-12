X Factor alla finale | chi vince tra Beatrice | Linda | Santi Francesi e Tropea? Pinguini ospiti

(Di giovedì 8 dicembre 2022)come iTattici Nucleari e Meduza. Duetti con i quattro giudici, Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi. E soprattutto i quattro talenti in corsa per la vittoria:Quinta,...

Ma il futuro di Xe i rumors di un passaggio del programmaRai "Personalmente il bilancio è più che ottimo - conclude - Quindi, in caso, io ci sono". Un grande show insomma, in onda alle ...Tropea , del roster di Ambra, sono la band "Highlander" di X2022: 5 ballottaggi, tutti ... dopo una corsa che lo ha portato dal palco fin quasiparte opposta della sala. IN ONDA Giovedì 8 ...È stato un lungo viaggio musicale e umano, ricco di emozioni e colpi di scena. Un percorso iniziato con la rigidissima selezione delle ...Saranno i Santi Francesi, i Tropea, la palermitana Beatrice Quinta e Linda a contendersi stasera il titolo di vincitore dell’edizione 2022 di X Factor, un concorrente per ognuno dei quattro giudici, r ...