ilGiornale.it

... come ad esempio Diocesi, Capitaneria die Guardia di Finanza, che ringraziamo per la ... Quest'anno abbiamo alzato l'asticella, prima con gli eventi dell'estate econ un Natale civitavecchiese ...... noto concorrente alla trasmissione Mediaset "Sarabanda" e tutt'giornalista sportivo e musicale)...verrà svelato il programma degli eventi ciclistici 2023 con il trittico di fine maggio aSant'... "Un porto ora". E la Louise Michel entra in acque italiane Stupa ed El Canon de Porto Alegre out a sorpresa contro Victor Ruiz e Bergamini, i due iberici volano invece al turno successivo superando Goenaga e Hernandez ...La nave umanitaria battente bandiera tedesca ha fatto ingresso nelle acque italiane e si sta dirigendo verso Lampedusa. Ma non è chiaro se ci sia stato l'ok allo sbarco dei migranti ...