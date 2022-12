Ultime Notizie – Proteste Iran | eseguita prima condanna a morte di un manifestante

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’ha annunciato di aver giustiziato il primo prigioniero ufficialmenteto per un presunto crimine in seguito alleorganizzate nel Paese dopo ladella giovane donna curda Mahsa Amini, che si trovava in custodia della poliziaiana per non avere indossato correttamente il suo hijab. Il prigioniero, Mohsen Shekari, è statoto per aver ferito “intenzionalmente” una guardia di sicurezza con un lungo coltello e bloccato una strada nella capitale, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Tasnim, ed è stato impiccato questa mattina. Le autoritàiane hanno rigettato il ricorso dell’avvocato del prigioniero, ritenendo che “non sia né valido né giustificato”, in quanto ritengono che si sia reso colpevole di “crimini di guerra” ...

Il Sole 24 ORE

La scia diche si porta dietro un campione come Ronaldo si sa sono molteplici, come quella annunciata da Record di un suo possibile abbandono del Mondiale La scia diche si porta dietro un campione come Ronaldo si sa sono molteplici, come quella annunciata da Record di un suo possibile abbandono del ...Sono diverse le vittime di incidenti in montagna nellesettimane . Lo scorso 21 novembre, si sono registrati quattro morti in montagna in quattro località diverse. Le vittime sono tre uomini e ... Ucraina ultime notizie. Cnn: Kiev ha chiesto agli Usa le munizioni a grappolo The News, ecco traduzione testo significato del singolo che annuncia il ritorno dei Paramore. Anticipa un nuovo album.Bolsena: Il Piccolo Teatro Cavour ospiterà domenica 11 dicembre, alle 17, la finale a ingresso libero dell’edizione invernale del Festival del monologo al femminile organizzato dal comitato regionale ...