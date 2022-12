Traffico Roma del 08-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovate in studio Massimo veschiintenso al momento con rallentamenti in via del Muro Torto Via Pinciana e piazzale Brasile questo per il notevole flusso di visitatori al Christmas World il villaggio di Natale al Galoppatoio di Villa Borghese è per questo motivo è stato temporaneamente chiuso alil sottovia Ignazio Guidi direzione piazzale intanto si attende La Tradizionale cerimonia di accensione dell’albero di Natale in Piazza Venezia prevista per le 18:30 Ma già dalle 16:30 la piazza sarà chiusa ale inviate o limitate tutte le linee di bus della zona per le celebrazioni religiose dell’Immacolata a invece atteso Papa Francesco per le 16 in piazza di Spagna divieti di transito e di sosta in tutta la zona chiusa la fermata Spagna sulla linea della metro ...