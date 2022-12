Sulle cripto il governo ascolti chi conosce il settore. Scrive Zanichelli

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il fenomeno dellevalute non può essere ignorato. Nella scorsa legislatura, il parlamento aveva più volte sollevato il tema con delle proposte concrete depositate in entrambe le Camere, perché se, come stimato da Chainalysis, circa un italiano su cinque possiedevalute, non si può lasciare all’incertezza di interpelli delle agenzie o alle sentenze di tribunali quello che altrove in Europa viene deciso, votato e chiarito. Il tema però è tanto innovativo quanto tecnico, perché rispetto alla finanza tradizionale le differenze sono notevoli, difatti è dichiarato esplicitamente che il Bitcoin è nato (grazie alla Blockchain) per essere incensurabile e dunque privo di soggetti centrali ma solo di nodi “alla pari” e non necessariamente collaborativi tra loro dato che ci sono anche meccanismi competitivi come quello del mining. La proliferazione poi ...