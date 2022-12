Raro disturbo neurologico Celine Dion in lacrime sui social

Come sta Celine Dion La 'sindrome della persona rigida' 'Recentemente mi è stato diagnosticato unneurologico molto, chiamato 'sindrome della persona rigida' che colpisce una persona ...Come sta Celine Dion La 'sindrome della persona rigida' 'Recentemente mi è stato diagnosticato unneurologico molto, chiamato 'sindrome della persona rigida' che colpisce una persona ...E’ in un video apparso sui social che Celine Dion confessa che sta male, rivela di soffrire di una malattia rara. E’ un annuncio doloroso che porta la cantante alle lacrime ma ne ha già versate così t ...Gravi problemi di salute per Celine Dion. La cantante canadese ha rivelato di soffrire della «sindrome della persona rigida», un disturbo del sistema nervoso centrale che ...