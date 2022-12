Qatar 2022 | Luis Enrique non è più il ct della Spagna

Corriere dello Sport

... Cristiano Ronaldo, ha minacciato di lasciare la Nazionale durante la sua permanenza in'. ... negli ottavi di finale della Coppa del Mondo', scrive ancora la Federazione in difesa del ...Luis Enrique non è più il commissario tecnico della Spagna. Una notizia, annunciata ufficialmente dalla Federazione, che arriva dopo l'eliminazione della nazionale dal Mondiale in. 'Sia il presidente, Luis Rubiales , sia il direttore sportivo, José Francisco Molina , hanno comunicato la decisione all'allenatore', si legge sul sito della Federazione. 'Auguriamo a lui e ... Qatar 2022, dove arriveranno Ronaldo e Messi Il supercomputer non ha dubbi Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...L'eliminazione dal mondiale in Qatar per mano del Marocco è costata cara al commissario tecnico della Spagna Luis Enrique: la Federcalcio spagnola ha comunicato la fine del rapporto con l'ex allenator ...