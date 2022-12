Pensione minima 2023 | stavolta gli aumenti sono ricchi e veri | che succede a 2 100€ al mese

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 8 dicembre 2022), in arrivo buone notizie in vista del nuovo anno. La maniera migliore per abbandonare definitivamente un terribile 2022. Illo attendiamo come mai, negli ultimi decenni, abbiamo atteso un nuovo anno. Nemmeno gli ultimi due, contraddistinti da una devastante pandemia, hanno segnato così profondamente volti e cuori. Si attende un nuovo anno che catapulti il vecchio il più lontano possibile. C’è desiderio soltanto di buone nuove.(I Love Trading)Ed un anticipo di novità gradevoli da ricevere, soprattutto in questo momento di grave crisi economica e sociale, può arrivare dal governo presieduto da Giorgia Meloni. Novità importanti che riguardano le pensioni minime che, dal, aumenteranno. Vediamo in quale ...