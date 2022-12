Nordio e le intercettazioni | ' Non si devono eliminare ma regolamentare'

(Di giovedì 8 dicembre 2022) - Il Ministro della giustizia rilancia sulla questione : 'Bisogna impedire il loro utilizzo per la lotta politica e per la delegittimazione' ha spiegato 'una porcheria contro la quale sono disposto a ...

- Il Ministro della giustizia rilancia sulla questione : 'Bisogna impedire il loro utilizzo per la lotta politica e per la delegittimazione' ha spiegato 'una porcheria contro la quale sono disposto a ...Vi diranno, questi signori, che Carlovuole vietare lee così evitare le grandi indagini di mafia, terrorismo e corruzione. Ecco, sappiate che è una gigantesca balla. Continua ...Venezia, 4 giugno 2014, 35 arresti: si scopre che sul Mose giravano mazzette su mazzette. Già, ma come s’è scoperto 31 maggio 2014, ordinanza di misura cautelare firmata dal gip Alberto Scaramuzza, p ...Il Guardasigilli: "Resta un problema e cioé se non vigili abbastanza per evitare che persone, anche non indagate, vengano delegittimate e il loro ...