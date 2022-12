Mercatini | presepi | concerti e spettacoli | l’Immacolata in Bergamasca

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Sono numerose le iniziative organizzate innel giorno del. In città e in molte località della provincia vengono propostie villaggi di Natale, ma ci sono anche, mostre eper tutte le età. Bergamonews vi propone una panoramica degli eventi promossi sul territorio. Ricordiamo che, come sempre, potete trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci le iniziative organizzate in tutta laper diffonderne l’informazione. BERGAMO Sino a lunedì 26 dicembre in Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali. Le tipiche casette saranno aperte dalle 9.30 alle 19.30, con la possibilità di acquistare prodotti artigianali, ...

Si aprono le cantine del centro di Casperia , da questa mattina, tra mostre e, con una ... Ancora in Sabina , nel Lazio ,di Natale in piazza Martiri della Libertà a Poggio Mirteto ...Prendono quota montagna e città d'arte anche per arrivi stranieri, da 70 a 100% camere prenotate. Occasione per respirare le atmosfere deidi Natale, ie le luminarie Torna la voglia di viaggiare ed il ponte dell'Immacolata, che si celebra l'8 dicembre, e quest'anno cade di giovedì, è partito sotto i migliori auspici ... Speciale Natale: guida a mercatini e presepi da visitare in tutta Rimini RIETI - Si accendono gli alberi di Natale nelle piazze, da Rieti a tutta la provincia e, a fare da cornice all’avvio del periodo natalizio, tanti eventi. Una giornata, quella di oggi, ...Al via oggi 8 dicembre, le manifestazioni natalizie a Gangi con il debutto, alle 21,30, nella chiesa Madre di San Nicolò, del coro Gospel Joyful Song che presenta lo spettacolo “Total Christmas Praise ...