L’inchiesta che svela il lato oscuro delle Ong

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Volete regalare un bastardo Natale ai comunisti? Regalategli Il Padreterno è liberale di Nicola Porro. Volete rovinargli anche Capodanno? Metteteci su pure IpocriSea di Francesca Ronchin, grande inchiesta di cui, temo, poco si parlerà: intanto, l’avrete vista proprio da Porro, a Quarta Repubblica. Francesca è una giornalista di gentile e soave aspetto che però nasconde i germi della pazzia: un libro sulle Ong, per giunta poco o per niente accomodante! Cosa ti aspetti se non il rogo mediatico? Ma IpocriSea va letto perché ha tanti meriti, primo: conferma quello che confusamente sappiamo, ma non riusciamo a chiarirci nelle nostre teste destabilizzate da missili di propaganda filoaccoglientista, dai cialtroni della politica e dei giornali che la determinano, dagli statistici felloni che, al pari dei virologi, diffondono realtà inesistenti, fondate su proiezioni, su numeri plasmati, su ...