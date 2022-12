Il Partito Democratico chiede proroga deroga alunni per classe zone terremotate

La competizione tra i due maggiori candidati alla segreteria rischia di spaccare ilfino alla scissione. Intanto l'ex presidente non esclude una sua candidatura Sullo stesso argomento: Orlando: "Solo un Pd socialista può arginare Conte. La vocazione maggioritaria ...Nel 1991 si scioglieva il PC trasformato poi indella Sinistra (PDS), successivamente in ULIVO, e, nel tentativo di sopperire con il lessico alla mancanza di idee, a Democratici ...La competizione tra i due maggiori candidati alla segreteria rischia di spaccare il Partito democratico fino alla scissione. Intanto l'ex presidente non esclude una sua candidatura ...Le trattative tra Svezia e Turchia per l’entrata di Stoccolma nella Nato sembra stiano dando i primi risultati. A inizio dicembre il governo del Paese europeo ha estradato Mahmut Tat, ex militante del ...